حزب الجيل: مباحثات السيسي وأردوغان تشمل تطورات القضية الفلسطينية

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بزيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان للقاهرة، وعقده مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا الزيارة بالتاريخية وأنها سيكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والشرق الأوسط وخاصة ملف العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، وتهديدات رئيس وزراء الاحتلال باجتياح رفح الفلسطينية وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة.

مصر وتركيا قوة إقليمية عظمى

وأكد رئيس حزب الجيل، في بيان، أن كل من مصر وتركيا قوة إقليمية عظمى، وتمتلكان أكبر قوة عسكرية في المنطقة، كما وصف لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان بأنه لقاء السحاب، مشيرا إلى أن مباحثات القمة المصرية التركية ستعود بالخير على شعوب البلدين والأمتين العربية والإسلامية، وتعد مؤشرا على العزم والتصميم على حل قضايا المنطقة وفق مصالح الشعوب والأمن القومي العربي والإسلامي.

وقال رئيس حزب الجيل إن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

محاولات تصفية القضية الفلسطينية

وشدد الشهابي على أن زيارة الرئيس التركي تأتي في وقت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وخاصة بعد تطورات القضية الفلسطينية وإصرار رئيس وزراء إسرائيل على تنفيذ المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرض بلا شعب.