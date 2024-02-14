بعثة الأهلي تغادر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجزائر، على متن رحلة خاصة سيرتها استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدلي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من مبنى الركاب 4 المخصص للرحلات الخاصة بالمطار، وسط تسهيلات كبيرة من فرق العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.