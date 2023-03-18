وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة قادمة من الكاميرون «صور»

وصلت قبل قليل بعثة النادي الأهلي، قادمة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وكان في انتظار بعثة النادي الأهلي، فور وصولها، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومصر للطيران، للتيسير على اللاعبين وتسهيل إجراءات وصولهم وخروجهم من مطار القاهرة الدولي.