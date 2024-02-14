أستاذ علوم سياسية: تفاهمات مصرية تركية حول العديد من القضايا الإقليمية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم تتويجاً للعلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، بعد غياب الرؤية المشتركة بين الدولتين.

أستاذ علوم سياسية: الزيارة تعد تتويج للعلاقات المشتركة بين البلدين

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الزيارة تتويج للجهود المشتركة بين البلدين والرغبة الأكيدة بين مصر وتركيا في الوصول إلى التفاهمات حول العديد من القضايا الإقليمية المشتركة التي تهم الدولتان، وعلى رأسها التعاون المُشترك والعلاقات الثنائية، ثم يأتي بعض القضايا الإقليمية منها قضية غزة والقضية السودانية، وغاز البحر المتوسط وأمن البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون كل تلك القضايا في أجندة تلك الزيارة التاريخية.

وأوضح أن تلك الزيارة تعد زيارة تاريخية بين دولتين من أكبر القوى الإقليمية في المنطقة، ولهما رؤية واضحة في الملفات الإقليمية، والتأثير على الأطراف المعنية في كثير من الملفات، بما يعود بالنفع على الاستقرار الإقليمي والفائدة المشتركة بين الدولتين المصرية والتركية.