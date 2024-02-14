رئيس «المحاسبات» يشارك في الاجتماع الـ59 للمجلس التنفيذي لمنظمة «الأفروساي»

شارك المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الأفريقية (الأفروساي)، والذي عقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، على مدار خمسة أيام واختتم أعماله فبراير الجاري.

مناقشة الخطط التشغيلية

تناول الاجتماع مناقشة الخطط التشغيلية والتقارير المقدمة ذات الصلة ببناء القدرات الفنية والمهنية للأجهزة الرقابية الأفريقية، وعلى هامش الاجتماع، عقد المستشار هشام بدوى لقاءً ثنائيًا مع مباه أشاه روز فومندام، الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المسؤول عن الرقابة العليا لدولة الكاميرون والأمين العام للأفروساي.

تعزيز التعاون على المستوى الثنائي تحت مظلة منظمة الأفروساي

واستعرض خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي وتحت مظلة منظمة الأفروساي، مشددًا على دعم الجهاز وتقديره للجهود التي بذلها الجهاز الكاميروني المستضيف لمقر المنظمة.

كما أشاد بدور الأمانة العامة للمنظمة في تعزيز التواصل بين الأجهزة العليا للرقابة على مستوى القارة الأفريقية وإنفاذ أهداف المنظمة ورسالتها في إعلاء الصوت الأفريقي في مجال الرقابة المالية والمراجعة.

كما ناقش المستشار هشام بدوي محور مساهمات الدول الأعضاء في تعزيز الموارد المالية للمنظمة، وسط تبعات عدم وفاء بعض الأجهزة بالمساهمات المالية المقررة لعضوية المنظمة.

تدشين نظام جديد للمساهمة المالية

وفي هذا الصدد تمت مناقشة العديد من المقترحات، فيما اتجهت الرؤية المصرية نحو تدشين نظام جديد للمساهمة المالية ووضع تصور لتعديل لائحة المنظمة فيما يخص هذا الشأن على أن يتم مناقشته في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمنظمة.

ووفقًا لما وصلت له المناقشات تقرر تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية مصر منوط بها وضع تصور يشمل تطوير المساهمات المالية في أكتوبر المقبل.

تطرقت الاجتماعات كذلك إلى مناقشة محور تداول رئاسة مجموعات العمل، وعلى وجه الخصوص مجموعة الأفروساي للمراجعة البيئية وفقًا للخطة الاستراتيجية الراهنة والمعتمدة منذ 2022.

كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للأفروساي، التقدم الذي أحرزته المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة، والتي تترأس مصر هيئة تحريرها، مشددًا على دور المجلة في سبل دعم وتعزيز المعرفة المهنية الشاملة في المراجعة المالية ورقابة الأداء.

واستعرض المستشار هشام بدوي في حديثه استراتيجية هيئة التحرير في مواجهة التحديات والعوائق التي تواجهها المجلة، لا سيما التأخر في تزويد هيئة التحرير بالمقالات العلمية والدراسات من قبل الأجهزة الأعضاء والمنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة رفعت تقريرًا يتضمن توصيات هيئة التحرير لتذليل جميع العوائق و لضمان انسيابية العمل.

من جانبه، ثمّن المستشار هشام بدوي استجابة المجلس التنفيذي لـ«الأفروساي» السريعة والفعالة على كل مقترحات هيئة تحرير المجلة، ما عده تقديرًا لأهمية المجلة كمنبر إعلامي مهني لرصد إنجازات المنظمة ولجانها وتوجهاتها المستقبلية.

وتوجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالشكر والتقدير إلى كل أجهزة الرقابة الأفريقية التي ساهمت وما زالت في إثراء المادة المعرفية للمجلة، كما وجه تقديره لأعضاء هيئة التحرير على جهدهم الفائق في ترجمة وتقييم المادة العلمية المحررة.

جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعضوية دائمة في المجلس التنفيذي للأفروساي، وذلك بصفتها رئيس هيئة تحرير المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة.