علاء عابد: تصريحات أردوغان أكدت تقديره لمكانة ودور مصر إقليميا وعالميا

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى مصر اليوم، حملت الاحترام والتقدير لمكانة مصر ودور الرئيس السيسي إقليميا وعالميا.

وقال «عابد» لـ«الوطن»، إن تركيا شريك مهم لمصر سياسيا واقتصادياً، ومن المهم توحيد الرؤية المصرية التركية خاصة في ظل الأحداث في غزة، والتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح الفلسطينية.

أضاف أن تركيا شريك تجاري مهم، إذ أوضح «أردوغان» أن البلدين تسعيان للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، واتخاذ كل السبل من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي.

شدد على أنه حان الوقت لطي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل أفضل للشعبين خاصة أن العلاقات بين مصر وتركيا خلال تاريخها مميزة كأكبر دولتين في المنطقة، وهو ما يستوجب توحيد الرؤية والمواقف تجاه القضية الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية.

أكد أن اللقاء مهم للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات التركية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وإعادة العلاقات الطبيعية وإثبات فشل المخططات والمحاولات للوقيعة أو إفساد العلاقات.