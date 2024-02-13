ضياء رشوان: «نتنياهو» يعتقد أنه سيحقق أهدافه من خلال رفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق شيئًا من الثلاثة أهداف التي طرحها للحرب على غزة، وهي القضاء على الفصائل الفلسطينية، والهدف الثاني الإفراج عن كل الرهائن والأسرى دون تفاوض، والهدف الثالث ألا تكون غزة مكانا لتهديد إسرائيل بعد ذلك.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن نتنياهو بعد 130 يوما أفرج عن أسيرين فقط، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعود للرأي العام الإسرائيلي، نظرا لأن مستقبله السياسي مهدد، وللتخفيف من وطأة معاقبته يرغب في تحقيق شيء ينتصر به أمام الرأي العام فتخفف عقوبته.

وتابع: «حسب رأي نتنياهو في هذه اللحظة، فهو غزا كل غزة بريا، غطى منها 302 كيلو مترا من أصل 365 كيلو مترا في شمال ووسط القطاع، ويتبقى 62 كيلومترا في رفح الفلسطينية، وبالتالي يعتقد أن رفح الفلسطينية ستحقق له ما لم يتحقق له في 300 كيلو متر في غزة».