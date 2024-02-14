وزارة الصحة تعلن تفاصيل التظلمات على حركة تكليف الصيادلة 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التظلمات على حركة تكليف الصيادلة 2023، وقال الموقع الرسمي الخاص بإدارة التكليف، إنه على الصيدلي تسجيل البيانات الأساسية ويجب التأكد من حفظ كل البيانات الأساسية والضغط على «حفظ».

حركة تكليف الصيادلة 2023

ونوهت وزارة الصحة والسكان، بوجود مجموعة من الملاحظات عند التظلم على حركة تكليف الصيادلة 2023، على النحو التالي:

- حال وجود خطأ في الاسم عليك إرسال فاكس بصورة البطاقة باسم الحركة المرادة وهي حركة تظلمات الصيادلة وتوضيح المشكلة إلى إدارة التكليف.

- عند عدم وجود الاسم عليك التوجه إلى مكتب التكليف.

وتابعت الوزارة بأنه حال عدم وجود أي مشكلة يجري إدخال رقم الخريج والرقم القومي الخاص به، ومن ثم إدخال الرقم التأكيدي والضغط على «حفظ».

الخط الساخن للإدارة التكليف

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المتظلمين على حركة تكليف الصيادلة 2023، التواصل عبر الخط الساخن 19468، حال عدم حل المشكلة، لافتة إلى أن الخط الساخن يرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل كامل.