تفاصيل ومراحل حركة تكليف الصيادلة 2022

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حركة تكليف الصيادلة 2022، من خلال الموقع الإلكتروني، موضحة أنه تم تحديث الموقع ليكون اختيار الجهات الخارجية غير مقيدة من خلاله بالنطاق الجغرافي للخريج، ما عدا الجهات التي تطلب تحديثا بذلك.

رغبات الطالب تظل موجودة بقاعدة البيانات

وأوضحت الوزارة أنه يتم إخفاء الرغبات، حالة حدوث أي تغيير في الاحتياجات سواء كان التغيير بزيادة أو إلغاء أي إدارة، وذلك للسماح للصيدلي بالقيام بتعديل رغباته بناء على هذا التغيير إن رغب، وتظل الرغبات الخاصة به المسجلة سابقاً والمعروضة عليه في التقرير الذي يظهر بعد الحفظ موجودة بقاعدة البيانات إن لم يقم بإعادة التسجيل مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حركة تكليف الصيادلة 2022 استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة :

المرحلة الأولى لحركة تكليف الصيادلة 2022

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تشمل تسجيل البيانات لمن لم يقم بتسجيلها من خلال رابط خصصته للطلاب للدخول إليه وملء كل البيانات المطلوبة.

إرشادات الوزارة للطلاب أثناء التسجيل بحركة الصيادلة

وبعد التسجيل من خلال الموقع يجب ظهور رسالة «تم الحفظ بنجاح» بعد الضغط على كلمة حفظ، وعند وجود خطأ في الاسم يجب أن يرسل الطالب فاكس بصورة البطاقة ويوضح نوع الحركة المرادة «حركة تكليف الصيادلة 2022»، وتوضيح نوع المشكلة «الاسم خاطئ»، وتوضيح الموبايل والدفعة والدور والجامعة وكتابة «الاسم الخطأ والاسم الصحيح»، وحال عدم وجود الاسم يجب على الطالب التوجه إلى مكتب التكليف والذي يقع «9 ش عماد الدين أمام سينما كوزموس»، مصطحباً شهادة التخرج بالدرجات.

المرحلة الثانية لحركة تكليف الصيادلة 2022

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تشمل تسجيل الرغبات لم سجل البيانات، من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الموقع الإلكتروني، وبعد الدخول إليه يملأ الطالب البيانات المطلوبة ويضغط على زر «موافق»، وثم رفع صورة قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية للمتزوجات فقط لمن سجل البيانات.