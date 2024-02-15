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ملك الأردن يحذر من خطورة تداعيات هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
12:12 ص | الخميس 15 فبراير 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ضرورة العمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وذلك حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضح العاهل الأردني، أن استمرار الحرب على قطاع غزة سيكون كارثيًا على المنطقة برمتها، محذرًا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مجددًا رفض بلاده التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

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بقلم عمرو هلال