العاهل الأردني: فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد مقبولا
كتب:
محمد عزالدين
11:51 م | الإثنين 12 فبراير 2024
العاهل الأردني
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه لا توجد وكالة أخرى غير الأونروا قادرة على القيام بالعمليات الإنسانية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتابع: «ننظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية بقلق شديد، وهو أمر لا يمكن أن يتم السماح به».
وواصل: «فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد أمرا مقبولا، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة».