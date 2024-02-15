جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي»، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها .

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين بجامعة بنها، وحاضرت فيها ياسمين يوسف المدرب لدى الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.

زيادة معرفة ووعي أعضاء هيئة التدريس

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أنّ هذه الورش تهدف بشكل أساسي لزيادة معرفة ووعي أعضاء هيئة التدريس، بأهمية الذكاء الاصطناعي وأدواته المختلفة في مجال التعلم والتدريس، وكيفية تطوير هذه الأدوات بشكل ينعكس على المحاضرات الدراسية والأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

استخدام الذكاء الاصطناعي

من جهته، أشار الدكتور عبد الفتاح سليم إلى أنّ الورشة تناولت التفاعلية والتعمق في الأنشطة العملية، وتقديم رؤى قيمة حول الاعتبارات الأخلاقية المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والتعلم، واستكشاف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ذات الصلة بالتدريس والتعلم، وتشجيع التفكير النقدي والحوار حول الآثار الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم.