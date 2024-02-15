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الصليب الأحمر: نزوح عائلات كاملة قسرا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
01:04 م | الخميس 15 فبراير 2024
هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

قال هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إنّ هناك عائلات بأكملها اضطرت إلى النزوح قسرا جراء القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية طالت مناطق القطاع كافة والعديد من الطرق دمرت تماما.

وأضاف «مهنا» في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أننا ننادي بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني، وعلى إسرائيل الوقوف عند التزاماتها القانونية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية المطلقة والفورية للمدنيين وإتاحة الوصول الآمن للطواقم الطبية.

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