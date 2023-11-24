«القاهرة الإخبارية»: استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر إلى مصر

أعلنت مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، ‏عن استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أكد تحقيق عدد من الأهداف للوصول إلى الهدنة في قطاع غزة، موضحًا: «تعاملنا مع الكارثة بشكل جيد وتمكننا من وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات».

وأضاف، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «في هذا الصباح شكرنا الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، فقد ساعدنا بشكل كبير على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة ونحن مستمرون في ذلك».

وتابع بأن مصر بقيادة الرئيس السيسي ساعدت على وصول المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أنه أجرى لقاءات وصفها بانها مثمرة مع نتنياهو في القدس، وتحدثا بشكل واضح عن إطلاق سراح الرهائن.

وشدد على أنّ هناك أمورًا كثيرة على إسرائيل فعلها في المقابل ومنها الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن قتل المدنيين من الأطفال والسيدات وغيرهم لأن العنف يولد العنف، وبالتالي يجب أن يعم السلام، وهو ما تحدث عنه مع نتنياهو أمس.