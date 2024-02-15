«كهرباء مصر» تتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لإصلاح الكابلات الأرضية بالليزر

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، ورشة عمل لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لعرض مُخرجات المشروع التطبيقي «الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد بجهاز الليزر الأرضي لأبراج خطوط الضغط العالي»، المُمتد عبر طريقي الإسماعيلية والسويس الصحراوي قاطعًا مدينتي الشروق وهليوبوليس، بحضور لفيف من علماء الهيئة وممثلي الشركة القابضة لكهرباء مصر.

أهمية جهاز المسح بالليزر في قطاع الكهرباء

أكّد «أبوالمجد» في كلمته على أهمية عقد هذه الورشة، لتبادل مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع، مُستعرضًا أهمية التكنولوجيا المتطورة لجهاز المسح بالليزر وإمكانية استخدامه في قطاع الكهرباء نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تخدم هذا القطاع.

واستعرض الدكتور أشرف شعراوي المشرف علي معمل الليدار بالهيئة بعض الأمثلة التي تقوم بها الهيئة في مجال الاستشعار من البُعد، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تمتلك طائرة تقوم بالمسح الجوي بالكاميرات الرقمية والليزر والموجات فائقة القدرة الطيفية، مسلطًا الضوء على أبرز المشروعات التي شاركت فيها الهيئة لتطوير المباني الأثرية والسياحية باستخدام المسح بالليزر.

اتفاق مشترك بين هيئة الاستشعار من بعد والشركة القابضة لكهرباء مصر

وانتهى اللقاء إلى عدة توصيات مهمة، إذ اتفق الجانبان على قيام هيئة الاستشعار من البُعد بالمساعدة في تحديد التآكل في الوصلات الكهربائية لحل المشكلة قبل وقوعها، فضلًا عن قيام فريق من الشركة القابضة للكهرباء ببحث إمكانيات جهاز الليزر وجهاز «الجي بي آر» للقيام بعمل مسح للكابلات الأرضية، لمعرفة عددها ومدى عُمقها ومسارها للاستفادة من ذلك في المنشآت الجديدة، ومعرفة إحداثيات الكابلات لتحديد أماكنها أثناء الحفر.

وعلى هامش ورشة العمل، أجرى وفد الهيئة جولة تفقدية لشعبة تحليل بيانات الأقمار الصناعية وشئون محطة استقبال الأقمار الأرضية وشعبة الفضاء بالهيئة، وأشادوا بالإمكانيات التي تتمتع بها الهيئة، مؤكدين إمكانية زيادة التعاون بين الجانبين في العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.