خبير عسكري: سيناريو غزة تطور على الجبهة اللبنانية.. واستهداف «النبطية» خطير

قال العميد بسام ياسين، الخبير العسكري، إن سيناريو غزة تطور على الجبهة اللبنانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن استهداف أمس كان الأخطر بمدينة النبطية، الذي أدي لسقوط 8 شهداء مدنيين وهذا ما يعد تحولًا كبيرًا منذ الثامن من أكتوبر، متابعًا: «اليوم يوجد قصف بصواريخ على العمق الفلسطيني في حيفا وعكا».

تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي

وأضاف الخبير العسكري خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بأن ما يحدث الآن هو عُشر ما يمكن أن تفعله إسرائيل ليس لها قيمة، موضحًا أن الطائرات بها قنابل يمكن تنفيذ الضربات على بعد مئات الكيلومترات، وغالانت منذ بدأ حرب غزة يهدد لبنان بعودتها للعصر الحجري وتدمير البنية التحتية اللبنانية.

واستكمل: «ما زالت لبنان تأخذ طبيعة الفعل ورد الفعل وهجماتها محدودة، علمًا بأن حزب الله لم يتبن إطلاق هذه الصورايخ في الهجمة اليوم على صفد الإسرائيلية، إلا أن الرد كان على الداخل اللبناني وحادثة النبطية، وبالأصل ليس في الجيش اللبناني دفاع جوي وليس لديه القدرة على ردع طيران الاحتلال الإسرائيلي».