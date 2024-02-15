خبير عسكري لـ«القاهرة الإخبارية»: هجمات الاحتلال بجنوب لبنان تزداد عمقا

قال العميد يوسف الجدم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي إن كانت هناك بناية أو تواجد للمدنيين في غزة، أو أي منطقة يقصفونها، بذريعة تواجد مسؤولين أو قيادات من «حزب الله»، أو من حركة «حماس»، في البناية المستهدف قصفها.

وأضاف العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، اليوم الخميس، أنَّ الكثير من الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية، لملاحقة المسؤولين أو قيادات المقاومة، تفشل في تحقيق أهدافها، مقابل أرواح تزهق لعائلات بأكملها.

وتابع الخبير العسكري قائلاً: «في الوقت الحالي، هناك استهداف لعمق أكبر نسبياً من قوات الاحتلال، التي تشن هجمات على جنوب لبنان، وذلك عند المقارنة مع بداية التوترات، لتطول الهجمات ضواحي بيروت».

واستطرد «الجدم» بقوله: «توسيع إسرائيل لأهدافها، يقابله توسع نسبي لحزب الله، ولكن ليس بنفس الحجم والقوة، لعدم امتلاكه نفس الإمكانات، وقوات الاحتلال تحاول الوصول للهدف أينما وجد».