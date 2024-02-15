«الوزراء» يعلن موعد معرض أهلا رمضان 2024 بأرض المعارض في مدينة نصر

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، تنظيم معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة لعام 2024.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن المعرض المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر، يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

موعد معرض أهلا رمضان بأرض المعارض

وأشار إلى أن المعرض تنظمه وزارة التموين، والتجارة الداخلية ووزارة التجارة، والصناعة واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير، إلى 11 مارس 2024.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا، اليوم، أكد فيه ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك.

ولفت إلى أن معارض «أهلًا رمضان» وكذا مبادرة «كلنا واحد» تسهم في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وأن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، وأنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يضم معرض «أهلاً رمضان» كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وتخصص أجنحته لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها.

التخفيضات في معرض أهلا رمضان

ويقدم المعرض مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح بين 15 إلى 30% كآلية لمجابهة التضخم، ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.