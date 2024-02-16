ندوة في بورسعيد لتعريف الفلاحين بأهمية الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني

استعرض الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد أهمية الزراعة في توفير المنتج المحلي، مؤكدا أنها أقوى الأدوات لتوفير المقومات الأساسية لحياة الإنسان وخاصة الغذاء وتعمل على زيادة النمو الاقتصادي للمجتمع، وتدخل في مختلف المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

وأكد «عطية» أن الرقعة الزراعية في محافظة بورسعيد تزداد بعد استصلاح الأراضي في جنوب وشرق بورسعيد طبقا لتوجهات الدولة وبتوجيه ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مديرية الزراعة مساء أمس برعاية وحضور الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد وعقدتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة دعاء مدحت، ضمن مبادرة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا».

وقدم وكيل زراعة بورسعيد الشكر لمزارعي بورسعيد لمجهودهم المتميز المستمر على مدار العام منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد، ما يساهم في الإكتفاء الذاتي ودعم الصناعة القائمة على النشاط الزراعي لتوافر المنتجات المحلية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارع لتشجيعه على زيادة المساحات المنزرعة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان.

كما استعرض أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية لتحويلها لأسمدة عضوية أو أعلاف، ما يساهم في الحد من الاستيراد ودعم الاقتصاد المصري.

حضر الندوة الدكتور وائل حامد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومحمد برهامي مسئول البرامج بمركز النيل، والمهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندسة ناهد أبو العلا مدير إدارة الأمن الغذائي ، ودكتورة هدى إبراهيم بإدارة الأراضي والمياه ، والمهندسة أميمة الدسوقي بإدارة الأمن الغذائي ومجموعة من مزارعي بورسعيد.

تسهيلات البنك الزراعي

كما تناول الدكتور وائل حامد الضوء على المشروعات التي يمكن تنفيذها بمساعدة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك التسهيلات المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي.