برلمانية تطالب بتوفير نقل جوي لشحن المنتجات الزراعية المتعرضة للتلف

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع الصادرات الزراعية المصرية، أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية، سواء عالميا أو محليا، موضحة أن صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، تمثل نحو 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في إطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: «لا بد أن يكون لدينا رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها».

زيادة الصادرات المصرية

أضافت «خطاب» على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولا بد أن نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز على الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إبرام تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة، ومراكب شحن سريعة، وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية في توقيتات محددة، وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة إلى ضرورة توفير النقل الجوي للمساعدة في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة.

عمليات التغليف والتعبئة

وأكدت ضرورة خلق أسواق جديدة، سواء في إفريقيا أو في شرق وجنوب آسيا، ودول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام بتنمية الأسواق التي جرى فتحها، مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات، لما لها من دور في التصدير، موضحة أن ميكنة القطاع الزراعي بالكامل، سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية، وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.