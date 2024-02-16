خطبة الجمعة اليوم: حق الطفل والنشء ورعايته

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن نص خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينات»، كما حددت وزارة الأوقاف موضوعات خُطب الجمعة في شهري شعبان ورمضان.

خطبة أول جمعة من شهر شعبان

وبخصوص الحديث عن خطبة الجمعة اليوم تستعرض «الوطن» جزء منها التي جاءت كالتالي: «أيها المسلمون، فإن أطفالنا هم عماد قلوبنا، وثمرات أفئدتنا، وقرة عيوننا، وفلذات أكبادنا، ينبغي علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا للمحافظة عليهم، وتنشئتهم نشأة صالحة، مع الأخذ في الاعتبار أن حق الطفل في الرعاية والاهتمام ليس من رفاهيات الحياة، بل هو من ضروريات الحياة الأساسية، وذلك لأن هذه المرحلة هي المرحلة الأهم في تكوين شخصية الإنسان طول حياته، ولهذا أولى الإسلام هذه الفئة العمرية اهتماماً بالغاً، وذلك لأن أي انحراف يعترى الإنسان في طفولته يظل يلازمه طول حياته، كعود الزرع إذا اعوجّ عند إنباته، يستحيل أن يستقيم العود طول حياته، ومن هنا فإن لأطفالنا حقوقاً لهم في أعناقنا جميعاً ينبغي علينا الالتزام بها».

خطبة الجمعة اليوم

وللاطلاع على نص خطبة الجمعة اليوم كاملا، فإنها جاءت كما هو موضح في الأوراق التالية: