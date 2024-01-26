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وزير الأوقاف يعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. وأحمد عمر هاشم خطيبا

كتب:

إسراء سليمان
02:15 م | الجمعة 26 يناير 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادم، مؤكدا أنها ستكون بعنوان: " من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة".

خطيب الجمعة القادمة 

وقال وزير الأوقاف إن الأستاذ الدكتور أحمد عمر سيكون خطيبًا للجمعة القادمة التي توافق 2 فبراير 2024م عن الإسراء والمعراج، متمنيا له التوفيق.

ومن المقرر أن تنشر وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة كاملا للأئمة والخطباء في وقت لاحق.

خطبة الجمعة القادمة 

ومن دروس الإسراء والمعراج، أن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالشدائد والابتلاءات منذ أن جهر بدعوته إلى الله تعالى، موضحا أننافنح نعلم أن الله أمره بالإسرار بالدعوة ثلاث سنوات حتى أُمر بالجهر بالدعوة ومن وقتها توالت عليه صلى الله عليه وسلم الشدائد والابتلاءات.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.