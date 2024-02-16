بعد 72 سنة إبداع.. ماذا تمنى محمد خان بعد حصوله على الجنسية المصرية؟

صورة متداولة للمخرج الراحل محمد خان، على وسائل التواصل الاجتماعي، مبتهجًا وتكسو ملامحه سعادة بالغة، وهو يمسكً بطاقة الرقم القومي الخاصة به، التي يمتلكها كل مصري يتمتع بكل حقوقه القانونية، ليُعبر بذلك عن فرحته بالحصول على الجنسية المصرية التي ظل طيلة حياته يسعى للحصول عليها، حتى تحققت أمنيه عام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 72 سنة، أي قبل رحيله بعامين.

أمنية خان بعد حصوله على الجنسية المصرية

كشف الناقد الفني محمود عبد الشكور، صديق خان، لـ«الوطن»، أمنية المخرج الكبير بعد حصوله على الجنسية المصرية، قائلًا: «صورة محمد خان ببطاقة الرقم القومي، جاءت توثيًقا لأمنية سعى طويلًا للحصول عليها، يومها هاتفته تليفونيًا لتهنئته، فجاء صوته فرحًا مجلجلًا وهو يقول: عارف أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ نفسي أخرج كل أفلامي من الأول، بس وأنا معايا الجنسية المصرية.. ألف رحمة ونور عليه».

لم يعرف موطنًا سوى مصر

وأضاف عبد الشكور، أن المخرج الكبير محمد خان، ولد في غمرة وتربى في وسط البلد، لكنه عاش طوال حياته حاملًا للجنسية الباكستانية، وهي جنسية والده، في حين كانت أمه الست «حسنية» مصرية الجنسية، ولدت وعاشت في مصر، رغم أصلها الإيطالي، متابعًا بأن خان لم يعرف موطنًا سوى مصر، وأفلامه تشهد على ذلك.

وأوضح الناقد الفني، أن المخرج محمد خان، حصل على الجنسية المصرية في عهد رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، بعد تقديمه عدة طلبات للحصول عليها، مؤكدًا أنه كان يتعرض للأذى النفسي عندما كان يصفه أحدًا بالباكستاني، لأنه يدرك في قرارة نفسه أنه مصري الأصل، ليصيح يوم حصوله على الجنسية المصرية من أسعد أيام حياته.

يشار إلى أن محمد خان من أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر، قدم عديد من الأفلام المهمة، منها: «زوجة رجل مهم وأيام السادات والحريف وفتاة المصنع»، وحصد جوائز عديدة لتفرده، مثل: جائزة الدولة التقديرية عن فيلم «ضربة شمس»، وشهادة تقدير في مهرجان برلين الدولي عام 1983 عن فيلمه «الحريف»، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان نانت بفرنسا عن فيلم «طائر على الطريق» عام 1981.