شروط الحصول على الجنسية المصرية.. إليك التفاصيل

يبحث العديد من الأشخاص غير المصريين عن شروط الحصول على الجنسية المصرية، التي أقرها قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26 لسنة 1975، إذ يمنح القانون المصري الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة، والتحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وزارة الداخلية ممثلة في «مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية» هي المختصة بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا، موضحة الوزارة شروط للحصول على الجنسية المصرية، و تتمثل في الآتي:

- الأجنبي الذي ولد داخل جمهورية مصر العربية وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد.

- الأجنبي الذي ولد داخل جمهورية مصر العربية لأب أجنبي وكان الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية.

- إذا اكتسبت الزوجة الأحنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.

- من تكون إقامته العادية في مصر تجاوزت 5 سنوات.

- لا يسري ذلك على الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.

- الأجنبي الذي جعل إقامته العادية داخل جمهورية مصر العربية مدتها عشر سنوات متتالية.

ويمكن للمواطنين الاطلاع عن كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على الجنسية المصرية والأوراق والضوابط الخاصة بطلبات التقدم عبر رابط وزارة الخارجية المصرية رابط.