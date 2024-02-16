تفاصيل مقتل إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بمحطة أتوبيسات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم عن وقوع هجوم بإطلاق نار في كريات ملاخي ظهر الجمعة أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص ونجم عن جروح متوسطة إلى خطيرة إثر في هجوم إطلاق نار على محطة للحافلات في تقاطع رام (مسامة) بالقرب من جيديرا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مقتل إسرائيليين

وأفادت قناة القاهرة الاخبارية بأن الإسعاف الإسرائيلي، أعلن عن مقتل إسرائيليين وإصابة 4 آخرين إثر الهجوم.

أحد المدنيين أمسك بمطلق النيران

وتابعت الصحيفة العبرية، أن أحد المدنيين الذين تواجدوا في المكان جهز على مطلق النيران بينما وصلت طواقم الإسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت وأسوتا في أشدود، فيما هرب الناس إلى المطاعم بالمنطقة.

كما وصل مفوض الشرطة الكبير المشرف يعقوب شبتاي إلى مكان الهجوم وقفز مقاتلو البحرية إلى مكان الحادث.

وعلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الحادث: «مطلق النيران وصل إلى محطة الحافلات، بسيارة على ما يبدو، وصوب سلاحه باتجاه عدد من الأشخاص وفورا تم الإمساك به من مدني، فيما خرجت قوات كبيرة من الشرطة في دوريات بحث واسعة النطاق من أجل البحث عن مشتبه بهم إضافيين».