تحارب الشيخوخة وتحمي القلب.. فوائد إضافة مضادات الأكسدة الطبيعية لطعامك

مضادات الأكسدة هي مواد تمنع تلف الخلايا الناتج عن الشوارد الحرة، التي ينتجها الجسم كرد فعل لتناول الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة، والعوامل البيئية كالتلوث، لذا تأتي أهمية تناول المأكولات والفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تقي الجسم من كثير من الأمراض، بحسب موقع «مايو كلينيك» الطبي.

مصادر مضادات الأكسدة

تتوافر مضادات الأكسدة في عديد من الفواكه والخضروات، كالبقدونس والجرجير والسبانخ والبرتقال والمانجو والفراولة، وفقًا لحديث الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، كما يمكن الحصول على مضادات الأكسدة، من خلال الفيتامينات، مثل: فيتاميني C وE، اللذان يعتبران مصادر مهمة لمضادات الأكسدة.

وأضاف الحوفي، لـ«الوطن»، أن هناك عديد من الفوائد التي تقدمها مضادات الأكسدة للجسم، منها حماية خلايا الجسم من التلف، وتعزيز عمل جهاز المناعة من خلال السيطرة على الجذور الحرة، كما تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على الحد من علامات الشيخوخة، من خلال تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على البشرة والجلد.

منع أكسدة الدهون

تساعد مضادات الأكسدة، التي من ضمنها مركبات البوليفينول، على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، لأنها تحد من الالتهابات الداخلية وتمنع أكسدة الدهون، وتوجد تلك المركبات في الشاي والقوة.

وتابع الحوفي، بأنه ينبغي الحصول على مضادات الأكسدة بكميات متوازنة للحفاظ على الصحة العامة للجسم، لأن الإفراط في تناول بعض مصادر مضادات الأكسدة يضر فئات معينة، فعلى سبيل المثال يتسبب تناول المانجو بإفراط، وهي فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، في ضرر لمرضى السكر، لأنها فاكهة تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.