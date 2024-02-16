أكمل نجاتي لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج خبراء اقتصاديين لديهم القدرة على توفيق الأوضاع الداخلية

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا لدينا بعض المعوقات، مضيفًا أننا نحتاج خبراء في الاقتصاد لديهم قدرة حقيقية في التطبيق على أرض الواقع لتوفيق الأوضاع الاقتصادية الداخلية من خلال ضبط سعر الدولار وغيره الكثير.

صالون التنسيقية

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي جاء تحت عنوان «التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات».

الأفكار الاقتصادية

وأشار نجاتي إلى ضرورة أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ومعدلات النمو ولابد من إيجاد حل للمعوقات، مضيفًا أن المصطلحات التي وردت في وثيقة ملكية الدولة غير إيجابية وهناك أفكار أخرى منها الصكوك ولكنها لم تفتح الباب أمام الأفراد، موضحا أن الدين إذا كان له دراسة جدوى ومعرفة تسديده واقتصادياته يكون مقبولًا وحميدًا وليس سبة.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.