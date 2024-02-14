نائب التنسيقية: القمة المصرية التركية تبحث حل القضايا الإقليمية

قال النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القمة الموسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان جاءت من أجل مناقشة دفع الجهود المشتركة لحل القضايا في المنطقة والتحديات الإقليمية.

التعاون المشترك بين مصر وتركيا

وأوضح عزمي، في تصريح لـ«الوطن»، أن القمة تبحث التعاون المشترك بين مصر وتركيا، لافتا إلى أن الإقليم بالكامل يواجه تحديات مهمة يجب أن تتباحث فيها القاهرة وأنقرة بشكل مباشر على صعيد لقاءات الرؤساء والأجهزة التنفيذية والوزارات.

سبل التعاون والتآخي

وأكد أن الزيارة مهمة ونأمل أن نرى منها العديد من سبل التعاون والتآخي والحلول الموضوعية والمنطقية لكل المشكلات التي تمر بها المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية التي تتصدر أجندة اللقاء وأزمة العالقين في غزة مع التأكيد على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.