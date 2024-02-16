لأول مرة.. مصر تنشئ محطة فضائية للاستقبال والتحكم بالأقمار الصناعية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، نجاح مصر في استقبال أول صور من البيانات التي جرى التقاطها من القمر التجريبي Nexsat-1، وذلك بالتعاون مع شركة «BST» الألمانية، إذ جرى استقبال أول صورة لمدينة أسيوط.

وقال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال حواره ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر قناة «المحور»: «إننا أصبحنا نمتلك ما يشبه أسطول من الأقمار الصناعية.. بنتكلم عن أقمار بث الإذاعة والتليفزيون وتكون على ارتفاع 36 ألف كيلومتر.. وعندنا قمر طيبة سات للاتصالات وأطلق من فترة قريبة.. وعندنه برضه مصر سيتي 2».

استخدامات القمر الصناعي

وأوضح «النهري» أن كل قمر صناعي له تخصص محدد ويجري الاستفادة منه في مجال وظيفته، فأقمار الاتصالات خاصة بالإنترنت والاتصالات وغيرها، وهناك أقمار مراقبة الأرض يتم استخدامها لمراقبة طبقات الأرض والزراعة واكتشاف المعادن بباطن الأرض وما إلى ذلك.

لأول مرة مصر تنشئ محطة بالفضاء

وأشار إلى أن مصر، ولأول مرة بتاريخها، صنعت محطة في الفضاء لاستقبال الأقمار الصناعية بكامل مراحلها، من التصميم والتطوير والإنشاء، لاستقبال القمر Nexsat-1، وهي محطة للاستقبال والتحكم، تعطي الأوامر للقمر الصناعي بالتقاط الصور المحددة وبيانات المواقع المراد تصويرها، منوهًا إلى أن هذا الأمر لم تتناوله الصحف والأخبار.