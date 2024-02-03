وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي Nexsat-1 يحدد أنواع المعادن في باطن الأرض

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق القمر الصناعي المصري التجريبي Nexsat-1 من أهداف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر، ويعتمد ذلك على 3 محاور؛ وهي: التصميم الكامل للقمر الصناعي، والبرمجيات وهذه تعد قلب عمل القمر الصناعي، أما المحور الثالث فهو تجميع المكونات المختلفة وتكاملها لصناعة القمر الصناعي.

القمر الصناعي مهم للتنمية المستدامة

وأضاف «صدقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن معنى توطين الصناعة في مصر يعني 60% من صناعة القمر الصناعي، والأقمار التي يتم الحديث عنها هي من النوع القريب من الأرض وتستخدم في الاتصالات والتصوير والاستشعار عن بعد، وهذا النوع من الأقمار الصناعية مهم جدا للتنمية المستدامة للدولة.

وأكد أن علوم الفضاء له علاقة غير مباشرة بتنمية كل قطاعات الدولة؛ إذ تتمكن الدولة من خلال تكنولوجيا الفضاء من معرفة أماكن الثروات الطبيعية سواء المياه أو الثروات المعدنية أو البترول في باطن الأرض وخلافه من القطاعات المهمة.

Nexsat-1 يحدد نوعية المعادن

وأشار إلى أن الدولة كانت تحتاج شراء صور الأقمار الصناعية من الخارج لمعرفة مصادر الطاقة في الدولة، لكن بعد توطين تلك التكنولوجيا في مصر فلن نعد بحاجة لشراء صور أقمار صناعية من الخارج، كما أن القمر الصناعي Nexsat-1 به إمكانيات لتحديد أنواع المعادن في باطن الأرض.