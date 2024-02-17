برلماني: إسرائيل لن تفلح في تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، وستتخذ كل ما يجب عمله من أجل منع هذا المخطط وحماية حقوق أشقائنا في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، أن الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية وذلك منذ أربعينيات القرن الماضي، وسيظل هذا الموقف راسخا وثابتا إزاء القضية الفلسطينية ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها.

مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

ولفت «عباس»، إلى أن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لن ولم تنجح إسرائيل في تنفيذه، وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية، وستظل رافضة لهذا المخطط الصهيوني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التهجير جريمة إنسانية، ومصر ستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.