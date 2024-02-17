أمين «حماة الوطن» بالأقصر: قافلة «شتاء دافئ» تجوب المراكز والقرى لتوزيع البطاطين

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، قافلة «شتاء دافئ» لتوزيع البطاطين ومٌستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، في قرى مركز أرمنت، بقيادة العمدة علاء راجح الأمين العام للحزب بالأقصر، وإشراف الدكتورة إيناس علي، مساعد أمين التنظيم، ومنى عبد الستار أمينة المرأة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة.

المشاركة المجتمعية

وأوضح العمدة علاء راجح، في تصريح لـ «الوطن»، أن الهدف من قافلة «شتاء دافئ»، هو دعم المشاركة المجتمعية لرفع المٌعاناة عن الأهالي ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن المٌبادرات الإنسانية لها دور كبير في توفير احتياجات المٌواطنين ورفع العبء عنهم.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن الأمانة لديها خطة شاملة لتغطية مراكز وقرى المحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية، مٌشيرا إلى أهمية دور العمل الحزبي في المجتمع، وأن جهود الأمانة جاءت بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد.