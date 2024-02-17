«الإغاثة الطبية بغزة»: لا يوجد مكان آمن في القطاع.. ومستشفى واحد يعمل بالجنوب

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إنه لا يوجد مكان آمن حاليا في قطاع غزة، ومستشفى واحد فقط يعمل في الجنوب، كاشفا عن اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء بجنوب القطاع والنازحون يعانون من عدة أمراض.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن تدخل المؤسسات الدولية محدود وعملها يتوقف على ثوثيق الأحداث المأساوية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.