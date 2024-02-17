رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإغاثة الطبية بغزة»: لا يوجد مكان آمن في القطاع.. ومستشفى واحد يعمل بالجنوب

كتب:

نرمين عفيفي
11:55 ص | السبت 17 فبراير 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إنه لا يوجد مكان آمن حاليا في قطاع غزة، ومستشفى واحد فقط يعمل في الجنوب، كاشفا عن اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء بجنوب القطاع والنازحون يعانون من عدة أمراض.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن تدخل المؤسسات الدولية محدود وعملها يتوقف على ثوثيق الأحداث المأساوية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالمدفعية

إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على بلدة القرارة شمالي خان يونس في غزة

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقصف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

اعتقال 100 فلسطيني من مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
بقلم نرمين عفيفي