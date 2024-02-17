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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالمدفعية

كتب:

منتصر سليمان
12:51 ص | السبت 17 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

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بقلم منتصر سليمان