الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالمدفعية كتب: منتصر سليمان 12:51 ص | السبت 17 فبراير 2024 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «البيت الأبيض»: أكدنا للرئيس الإسرائيلي أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة بايدن: أتمنى ألا ينفذ الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق في قطاع غزة نائب بالكنيست: إسرائيل تمارس سياسة خنق قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة «الأونروا»: تدمير 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة (فيديو) قطاع غزة مخيم النصيرات القضية الفلسطينية اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان