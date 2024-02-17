«اجري من أجل غزة».. ماراثون خيري لدعم الفلسطينيين (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اجري من أجل غزة.. ماراثون خيري لدعم الفلسطينيين في غزة».

الماراثون تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية

من محمية وادي دجلة بالمعادي وتحت اسم اجري من أجل غزة، انطلق ماراثون لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة

الاحتفالية تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

وقال أحد المشاركين في السباق: «ندعم إخوتنا، لأنهم يعذبون منذ أكثر من أربع شهور، وما نفعله ليس أكثر من شيء بسيط، ومن أرباح السباق سنقدم ما يمكن أن يخفف عنهم».

وقالت متسابقة فلسطينية: «مشاركة مهمة للغاية، وبخاصة أن هناك أجانب موجودين، ونحن كمتسابقين فلسطينيين يجب أن نكون حاضرين، وهذا أقل شيء يمكننا تقديمه لإظهار التضامن مع أطفال وأهل غزة وكل الأحداث المؤلمة والصور الدموية والدمار والقتل».