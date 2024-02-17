بايدن ونتنياهو يخدعان العالم في غزة.. أصدقاء سرا وأعداء علنا

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إظهار رفض ما يفعله نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووصفه بـ«الأحمق» لاستمراره في الحرب على غزة، عكس ما يدور سرًا بإرسال الأسلحة والدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف بايدن نتنياهو بـ«الأحمق» معتبرًا أنه يريد استمرار الحرب ليبقى في السلطة، وعبّر عن إحباطه بعدم قدرته على إقناع الاحتلال الإسرائيلي بتغير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة.

ووفقا للتقارير، وصف الرئيس بايدن نتنياهو بأنه الشخص الذي يعرقل محاولات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أصبح أمرًا مستحيلاً.

وأشارت ردود الفعل الأمريكية سواء العلنية أو السرية إلى أن الخلاف مع قيادة نتنياهو يتعلق بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، ويؤدي لزيادة تكلفة الحماية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، ويدفع الجمهور التابع لـ بايدن إلى الانقسام خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما دفع بايدن إلى التأكيد على أن حياة «الشعب اليهودي» الآن على المحك.

بايدن يتضامن مع نتنياهو في السر

ظهر بايدن أكثر من مرة منذ يوم الـ7 أكتوبر الماضي بدعم كامل للاحتلال الإسرائيلي، عن طريق إرسال أسلحة وترسانة لتعزيز الاحتلال بكل السبل، لكن تراجع في هذه الفترة عن موقفه خوفًا على مصلحته في الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ في سياسة الانتقاد أمام الإعلام والدعم في السر.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن إدارة بايدن تخطط لتعزيز ترسانة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إرسال قنابل وأسلحة جديدة، على الرغم من جهود الولايات المتحدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

أسلحة أمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي

ووفقًا للصحيفة، تتضمن الشحنة المقترحة قنابل «إم كيه -82» وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه إم.يو 572» بتقنية توجيه دقيقة، بالإضافة إلى صمامات قنابل «إف إم.يو 139»، وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

انتظار موافقة الكونجرس على إرسال الشحنة

وأشار التقرير إلى تصريح مسؤول أمريكي عن دراسة الشحنة المقترحة من قبل الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس في الوقت الحالي، للموافقة عليها.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن بايدن أبلغ أعضاء الكونجرس برأيه بأنه يدعم نتنياهو في السر ولكن ينتقده في العلن، وعلاقتهما تحظى بالاحترام في كلتا الحالتين.