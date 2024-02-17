ذكرى وفاة محمد حسنين هيكل «الجورنالجي» وأستاذ الصحافة المصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الجورنالجي» أستاذ الصحافة المصرية.. محمد حسنين هيكل.

أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين

تحل اليوم الذكرى الثامنة لوفاة محمد حسنين هيكل الذي حفر اسمه في تاريخ الصحافة المصرية والعربية وأصبح أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين.

تاريخ وفاة محمد حسنين هيكل

قضى هيكل 70 عاما صحفيا وكاتبا ومحللا وشاهدا على التاريخ، ورحل عن عالمنا في السابع عشر من فبراير عام 2016 عن عمر ناهز الـ93 عاما.

اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر

وُلد محمد حسنين هيكل في 23 سبتمبر عام 1923 بمحافظة القليوبية وتلقى تعليمه في القاهرة حيث بدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر والتحق بجريدة الإيجيبشن جازت وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم انتقل إلى القسم الألماني.

محمد حسنين هيكل في الحرب العالمية الثانية

عمل هيكل مراسلا حربيا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية في مدينة العلمين، ثم عمل في مجلة رزاليوسف ابتداءً من عام 1944 ثم انتقل في عام 1947 للعمل بصحيفة أخبار اليوم، من بعدها التحق بمجلة آخر ساعة عام 1952 وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما.