أرملة محمد حسنين هيكل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة: مشاركتي واجب وطني

أدلت السيدة هدايت تيمور، أرملة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، داخل إحدى اللجان بحي الدقي في الجيزة.

وقال السيدة هدايت، إنّه رغم عمرها الذي تجاوز 90 عاما، لكنها صممت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «كان لازم أشارك وأنزل ده واجب وطني، وجودي ومشاركتي فخر كبير لي».

وأضافت هدايت لـ«الوطن»: «كنت أحرص على النزول إلى الانتخابات مع زوجي وحبيب روحي محمد حسنين هيكل، كان دائما يشجعني ويحث الجميع على أداء الواجب الوطني، حتى بعد وفاته لا زالت أواظب على الواجب الوطني».

ووجّهت أرملة محمد حسنين هيكل، رسالة إلى الشباب، قائلة: «يجب على كل الشباب النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، سعيدة لأنني شاهدت الشباب والنساء وكبار السن وجميع الفئات العمرية تشارك في الانتخابات الرئاسية، تحيا مصر وعاشت حرة مستقرة».