رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

أرملة محمد حسنين هيكل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة: مشاركتي واجب وطني

كتب:

ضحي محمد
11:09 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أرملة محمد حسنين هيكل

أرملة محمد حسنين هيكل

أدلت السيدة هدايت تيمور، أرملة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، داخل إحدى اللجان بحي الدقي في الجيزة.

وقال السيدة هدايت، إنّه رغم عمرها الذي تجاوز 90 عاما، لكنها صممت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «كان لازم أشارك وأنزل ده واجب وطني، وجودي ومشاركتي فخر كبير لي».

وأضافت هدايت لـ«الوطن»: «كنت أحرص على النزول إلى الانتخابات مع زوجي وحبيب روحي محمد حسنين هيكل، كان دائما يشجعني ويحث الجميع على أداء الواجب الوطني، حتى بعد وفاته لا زالت أواظب على الواجب الوطني».

ووجّهت أرملة محمد حسنين هيكل، رسالة إلى الشباب، قائلة: «يجب على كل الشباب النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، سعيدة لأنني شاهدت الشباب والنساء وكبار السن وجميع الفئات العمرية تشارك في الانتخابات الرئاسية، تحيا مصر وعاشت حرة مستقرة».

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

نجلاء فتحي تدلي بصوتها في الانتخابات.. وتطالب المصريين بالمشاركة: ادعموا بلدكم

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بقلم ضحي محمد