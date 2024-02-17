شقة بـ5 آلاف دولار وحراسة بمليون شيكل.. نفقات نجل نتنياهو تثير الجدل في إسرائيل

نشر المعلق السياسي الأمريكي والشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، جاكسون هينكلي، بنشر تغريدة عبر حسابه على منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، تتضمن صورًا جديدة لابن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو.

Benjamin Netanyahu’s son is hiding with his rumored partner in a luxury $5,000 a month Miami apartment. pic.twitter.com/hA9sPJlAXQ — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) February 16, 2024

تكلفة إيجار الشقة تبلغ 5 آلاف دولار شهريًا

وتحدث هينكلي عن تخفي يائير نتنياهو مع شريكه في شقة فاخرة في ميامي، ليوضح أن تكلفة إيجار تلك الشقة تبلغ 5 آلاف دولار شهريًا.

أكد تقرير بريطاني أن نجل رئيس الوزراء يعيش في مجمع «هالاندال بيتش» الفاخر منذ منتصف شهر يناير الماضي، وغير معلوم من يدفع تكلفة إيجار الشقة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تكاليف حراسة نجل نتنياهو

وظهر يائير نتنياهو الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في الصور المتداولة، وهو يتناول القهوة أحيانًا على شرفة الشقة، وأحيانًا يتصفح هاتفه، وسبق وأن ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها، تكاليف حراسة يائير خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية قبل عدة أشهر، والتي بلغت نحو مليون شيكل، بما يعادل 275 ألف دولار، بجانب تكاليف إقامته وإطعام حرسه الخاص، وتوفير سيارة وسائق، وتم تسديد كل هذه المبالغ من الخزينة العامة لدولة إسرائيل.