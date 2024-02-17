 وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس الأركان يهددان نتنياهو بحل الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن توترًا كبيرًا ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، هددا بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب إذا استمر في اتخاذ قرارات منفردة بشأن المحتجزين بقطاع غزة.