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الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى ناصر بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين

كتب:

شريف سليمان
04:58 م | السبت 17 فبراير 2024
نبال فرسخ

نبال فرسخ

أكدت نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الأوضاع في مستشفى ناصر خطيرة للغاية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت، أن الاحتلال أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر، مشيرةً إلى أن مستشفى ناصر بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين.

وأوضحت، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مشيرةً إلى وجود شح كبير في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال وتشديد الإجراءات.

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