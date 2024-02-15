بنك ناصر يدعم مستشفى جامعي بعربة إسعاف تكلفتها 4 ملايين جنيه 

قال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إنَّ البنك قدم دعمًا للمستشفى الجامعي بجامعة القاهرة بعربة إسعاف تكلفتها 4 ملايين جنيه، موضحاً أنَّ المستشفى تخدم العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يحقق مردودًا إيجابيًا جيدًا للغاية.

المستشفيات الجامعية

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنَّ بنك ناصر يُدعم عددًا كبيرًا من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة أنَّ هذه النوعية من المستشفيات تخدم آلاف المواطنين، موضحاً أنَّ الدعم يأتي في إطار الشق الاجتماعي الذي يعمل عليه البنك.

ونوه رئيس قطاع التكافل إلى أنَّ البنك حريص على توفير الدعم للمؤسسات الحكومية ومنها جامعة القاهرة، موضحاً أن الجامعة تتميز بعراقتها، ويوجد تعاون من قبل مع كلية الإعلام بها لدعم مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان.

الدعم المستمر للمجتمع

وأكّد أنَّ دعم الجامعة يأتي ضمن جهود البنك في الدعم المستمر للمجتمع بكل فئاته ومؤسساته، مشيداً بالتطوير الذي شهدته المستشفى خلال الفترة الأخيرة حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيّات، لافتاً إلى استمرار الدعم من البنك للمستشفى واستمرار التعاون المستقبلي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنَّ بنك ناصر معروف بأنه بنك الفقراء أو بنك لكل المصريين، موضحاً أنه يقدم العديد من الخدمات لمختلف المواطنين على مستوى المحافظات.