«الأونروا» تحذر من عملية عسكرية في رفح: لا يوجد ملاذ آمن للفلسطينيين في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تشهد قتالًا عنيفًا وقصفاً مستمراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى لجوء آلاف الفلسطينيين إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وهي الملاذ الأخير لهم من نيران الاحتلال، وتأوي المدينة الحدودية أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.

وأكدت «الأونروا» إن الغارات الجوية المكثفة على مدينة رفح الفلسطينية، أدت إلى هروب الفلسطينيين من رفح الفلسطينية والعودة من جديد إلى وسط قطاع غزة.

وأضافت الأونروا أن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على حافة المجاعة، مشيرةً إلى أنه «لا يوجد ملاذ لهم».

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية

وأكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حالة من الترقب والقلق والخوف مما قد يحدث في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه في ظل التصعيد المُستمر من الاحتلال الإسرائيلي، سيزداد الأمر سوءًا، مؤكدة أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية.