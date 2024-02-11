«الأونروا»: الأوضاع المعيشية والصحية في رفح الفلسطينية «متدهورة»

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إنَّ مخاطر العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي بها حوالي 1,5 مليون فلسطيني، في مساحة تبلغ 50 كيلو مترا مربعا بل ويتركزون في مساحة لا تتجاوز 20 كيلو مترا مربعا ليكون المكان الأكثر ازدحامًا على وجه الأرض، سيؤدي إلى مقتل الآلاف بل وإصابة عشرات الآلاف.

النازحون إلى رفح الفلسطينية يسكنون خياما بسيطة

وأضاف «أبو حسنة»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ النازحين إلى رفح الفلسطينية يسكنون في خيام بسيطة صنعوها بأنفسهم ببعض القطع البلاستيكية والأخشاب، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والصحية المتدهورة تماماً، ورغم كل هذا يتم التهديد بتنفيذ عملية عسكرية كبرى.

الفلسطينيون في رفح الفلسطينية يعيشون أوضاعا سيئة للغاية

وتابع المستشار الإعلامي لـ«أونروا»: «الفلسطينيون في رفح الفلسطينية يعيشون في أوضاع سيئة للغاية، ومتكدسين ونجوا من بيوتهم في شمال ووسط القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي، والآن تريد إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية كبرى هناك، فكيف تنقل هذه المجموعات البشرية الهائلة إلى مكان آخر».