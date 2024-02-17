فاكهة تُحسّن صحتك العقلية في أقل من أسبوع.. «موجودة في كل بيت»

تُعدّ الفواكه عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، وذلك لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية لجسم الإنسان، ومن بين هذه الفواكه، يأتي الكيوي كخيار مثالي، خاصةً لوجود بعض الأنواع التي تُحسّن الصحة العقلية عند تناولها بصفة مستمرة.

أشارت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية إلى دراسة أجراها علماء من نيوزيلندا، توصلوا إلى أنّ نوعًا من الكيوي يُمكنه تحسين وظائف العقل خلال 4 أيام فقط، كما يُقلّل من فرص الإصابة بالزهايمر والتشتت وقلة التركيز، ويرجع ذلك إلى كون الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي.

تجربة لتحسين الصحة العقلية والمزاجية

أجرى العلماء اختبارًا على مجموعة من الأشخاص، تمّ إعطاؤهم حبتين من الكيوي يوميًا على مدار 8 أسابيع، ولاحظ المشاركون تحسنًا ملحوظًا في حالتهم المزاجية خلال 4 أيام فقط، فقد ازدادت مشاعر النجاح والحب والتقدير الذاتي لديهم.

فوائد الكيوي

الكيوي، من الفواكه الغنية بفيتامين سي وفيتامين أ، وهما ضروريان لتقوية مناعة الجسم، خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة، الذين يزداد تعرضهم لنزلات البرد بصورة متكررة مقارنة بغيرهم، ولذلك وفقًا لما أشارت إليه نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن».

الكيوي يحمي الجسم من الأمراض والالتهابات

كما قدم موقع «webmd» المتخصص بالشؤون الصحية، بعض من الفوائد الخاصة بفاكهة الكيوي، والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

- يحفز الكيوي عملية الهضم ليجعلها بصورة أكتر تنظيمًا.

- يحتوي الكيوي على عدد كبير من الفيتامينات، التي يحتاج إليها الجسم طيلة الوقت.

- الكيوي به مضادات أكسدة لحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

- الكيوي يحافظ على صحة القلب ويعمل على خفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب.

فوائد الكيوي لصحة الجهاز الهضمي

- الكيوي يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، التي تعل بدروها على تقليل الإمساك، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

- الكيوي علاج فعال للربو خاصة لأصحاب مرضى الربو، وينطبق ذلك بشكل خاص على الأطفال.

- الكيوي يحافظ على صحة العين، ويساعد في الوقاية من أمراض العين.

- من مميزات الكيوي، أنه من الفواكه التي عادة ما تكون موجودة في كل بيت.