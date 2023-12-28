8 فواكه شتوية تحميك من نزلات البرد.. أبرزها الموز والكاكا

تعتبر الفواكه الشتوية مصدرًا أساسيًا للفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، إذ يساعد تناولها على تعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد المتكررة، فضلًا عن قيام البعض منها بتنظيم حركة الأمعاء وتجديد الخلايا، بحسب ما أكدته الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية.

ما هي أفضل أنواع فاكهة الشتاء؟

وأوضحت مُسعد لـ«الوطن»، أن جميع أنواع فاكهة الشتاء، تحمي الجسم من نزلات البرد؛ لأنها تحتوي على فيتامين سي الذي يقوم بتعزيز المناعة، مشيرة إلى أفضل أنواع تلك الفواكه، التي يُنصح بتناولها في فصل الشتاء، كالتالي:

البرتقال

هو فاكهة شتوية ضمن مجموعة الموالح الغنية بفيتامين سي، إذ تحتوي البرتقالة الواحدة بحجم 100 جرام على 90% من احتياج الفرد من فيتامين سي يوميًا، وينصح بتناول الموالح كالبرتقال واليوسفي طازجًا للاستفادة من النسبة العالية من الألياف.

الموز

الموز هو فاكهة شتوية غنية جدا بفيتامين ب 6، الذي يقوي الخلايا العصبية ويعزز المناعة، إذ تمد ثمرة الموز الواحدة بحجم 100 جرام الإنسان بـ 20% من احتياجه اليومي من فيتامين ب 6.

التفاح

يحتوي الـ 100 جرام من ثمرة التفاح على 60 سعرا حراريا، وهو من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة؛ بما يحافظ على الأسنان من التسوس ويقوي اللثة ويحسن النظر، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن التفاح يقي من مرض آلزهايمر وشلل الرعاش.

الفراولة

من الفاكهة الشتوية المحببة للكثير من الأفراد، وهي قليلة السعرات إذ يحتوي الـ 100 جرام من الفراولة على 35 سعرا حراريا، وهي فاكهة غنية جدا بالبوتاسيوم، ومناسبة لمرضى السكر النوع الثاني؛ لأنها لا تساعد على تنظيم معدلات السكر في الدم.

الكيوى

هي فاكهة غنية بالبوتاسيوم وفيتامين أ، وتلك الفيتامينات تحمي الجسم من أشعة الشمس الضارة، وتحافظ على نضارة الجلد، لذلك ارتبط الكيوي بالتجميل والماسكات الخاصة بالعناية بالبشرة.

الرمان

هو فاكهة شتوية غنية جدًا بالألياف بما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتحسين حالات الإمساك، ولكن ينصح تناوله بحذر لمرضى القاولون حتى لا يسبب الانتفاخات.

الحرنكش

هو أحد أنواع الفاكهة المصرية الشهيرة، ويحتوي الـ 100 جرام منه على حوالي 55 سعرا حراريا فقط، لكنه غني بالفسفور وفيتامين أ، الذي يلعب دورا في تجديد الخلايا وتحسين الإبصار، كما يدعم الخلايا العصبية.

الكاكا

من الفواكه الشتوية الغنية بالحديد، وينصح بتناولها بشكل معتدل، لأن بها البذور الصغيرة الغنية بالألياف غير قابلة للهضم، وقد تسبب انسداد في الأمعاء، لذا يحذر تقديمها للأطفال قبل بلوغهم العام.

الحصة اليومية من الفواكه للإنسان العادي

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، في نهاية حديثها، أن الحصة اليومية للإنسان العادي من الفواكه، تتراوح ما بين 2 أو 3 ثمرات، وتختلف تلك الحصة باختلاف السن والوزن والحالة الصحية.