9 صفات تجعل برج الحوت شريك حياة ناجح.. هتكسبي قلبه في دقائق

يعتبر برج الحوت من الأبراج المائية التي لها طابع رومانسي يهتم بالتفاصيل؛ وهناك صفات يبحث عنها في المرأة تجعله شريك حياة ناجح، تنبهي إليها حتى تكسبي قلبه، ومع ذلك لا تقتصر هذه السمات على برج الحوت فقط بل يبحث عنها الكثير من الرجال بعيدًا عن الأبراج؛ لذلك نستعرض السمات التي تجعل علاقتك برجل برج الحوت مثالية، وفق موقع«stylecraze» البريطاني.

9 صفات تجعل برج الحوت شريك حياة ناجح

يعتمد برج الحوت في البداية على الصفات التي يجدها في المرأة، ثم يقدم لها الحب ويحافظ على علاقتها بها وهذه الصفات تجعله معك شريك حياة ناجح:

- التواصل الدائم؛ يحتاج رجل الحوت إلى الفتاة التي تتواصل معه ودعم في الصعاب التي يمر بها، لأنه يبحث عن داعم له في حياته.

- يحب الفتاة التي تهتم بمظهرها وأناقتها؛ وهذا ما يجعل قلبه متعلقًا بك.

- يشجع شريكة حياته على ممارسة هوايتها مثل الفن والرياضة.

- يعشق المرأة المتفائلة والقادرة على رؤية الجانب الإيجابي من الأمور مهما كانت صعبة، لذلك حتى يكون زوجك من برج الحوت شريك حياة ناجح معك لا تصدري الطاقة السلبية له.

- يحب الاهتمام بعائلته ومعاملته بلطف ، ذلك لأن رجال برج الحوت حساسون جدا، يتمتعون بطبيعتهم اللطيفة والمتعاطفة، ويفضلون الشركاء الذين يتسمون بالرعاية واللطف بغض النظر عن الموقف.

- إذا عاملت الحوت بالحنان والصبر والاحترام، فلن يفشل أبدًا في رد الجميل.

- إذا عانى رجل الحوت من حزن القلب في الماضي، حاولي أن تكوني مدركة وداعمة لما مر به.

- لا يحب الكلمات القاسية وإذا دخلت في جدال، اخفضي صوتك وتجنبي التحدث بغضب.

صفات أخرى تكسبي بها رجل برج الحوت

يقدّر رجل برج الحوت الكلمات الرقيقة التي تساعده على الشعور بثقة أكبر تجاه نفسه.

مفتاح مدح الحوت هو اختيار كلماتك بعناية حتى تبدو المجاملة صادقة.

رجال الحوت يحبون الأشخاص الحساسين، والملونين والموسيقيين والفنيين بطريقة ما، ادخلي معه في مناقشات عميقة حول الفن، والتصوف، والعلوم، والفلسفة، في حين أن المواضيع السطحية، مثل النميمة أو ثقافة المشاهير، هي ما يزعجه.

- يحب معظم مواليد برج الحوت القراءة، لذا فإن سؤاله عن كتابه المٌفضل يعد طريقة رائعة لبدء محادثة عميقة.

- يفضل الحوت صحبة المتفائلين، لذا حاولي أن تكوني إيجابية ومتفائلة.

- إذا أخبرك أنه مر بيوم سيء، تأكد من صحة مشاعره حتى يشعر بالفهم.

- أظهر له أنك شخص منفتح، يحب رجال الحوت الأشخاص الحساسين الذين يبذلون جهدًا للتواصل مع الآخرين.

- إذا بدا حزينًا فجأة دون سبب، فمن المحتمل أنه لا يرغب في التحدث عن ذلك، فقط كوني هناك من أجله واسمح له أن يشعر بكل ما يحتاج إلى الشعور به دون التدخل أو طلب تفسير.

- شاركيه أفكارك ومشاعرك، رجال الحوت يريدون شريكًا يفتح قلبه دون خوف.