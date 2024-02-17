أسوان تشهد أولى فعاليات المنتدى البيئي للشباب العربي

انطلقت فعاليات المنتدى البيئي للشباب العربي في نسخته الـ12 في مدينة أسوان اليوم، برعاية جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسف ووزارة البيئة المصرية ومنظمة الأكساد، بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية.

وشهدت أسوان افتتاح المنتدى في المسرح الروماني الجديد، لتبادل الخبرات والتجارب بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 الذي عُقد في دبي.

وشارك في حفل الافتتاح عددا من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والمدير الإقليمي لمركز الدراسات العربي للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، ونجوى صلاح، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وجيهان بيومي، عضو مجلس النواب، وكريم مصطفى، مسؤول إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، وعبدالصبور الراوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

من جانبه أعرب الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، عن أهمية مناقشة توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة العرب، وتوصيات المنتدى الشبابي الذي عُقد مؤخرًا بواسطة جامعة الدول العربية، في طرح القضايا الملحة وإيجاد حلول عملية ومتوافقة مع التغيرات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن المنتدى يناقش مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، مثل تأثير التغير المناخي على الموارد المائية والزراعة، وأهمية التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان توفير الغذاء للجميع.

ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في تعزيز التعاون والتنسيق بين الشباب العربي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وسيتم توجيه التوصيات والنتائج التي تخرج من المنتدى إلى الجهات المعنية والمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التغيير المطلوب.

ويعتبر هذا المنتدى فرصة قيمة للشباب العربي للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة، من خلال العمل المشترك والابتكار في مجال البيئة والتنمية المستدامة.