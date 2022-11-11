عالم مناخ يطالب ببوصلة أخلاقية طويلة المدى لضبط القضايا البيئية

قال توماس هيرش، عالم في مجال المناخ ومستشار عالمي منذ عام 2014، إنّه يجب تقديم بوصلة أخلاقية تضبط التعاملات في المفوضات المتعلقة بقضايا المناخ، مشيرا إلى أن تلك البوصلة يمكنها أن تتعامل بشكل طويل المدى مع التداخلات الاقتصادية والسياسية للتغيرات المناخية.

قضية العدالة المناخية

وأضاف في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «إذا لم نكن مرتبطين بالأخلاق، فإن الدبلوماسية المناخية لن تقدم ما نحتاجه للتغلب على ظاهرة التغير المناخي، هناك أيضا، قضية العدالة المناخية وهي في قلب هذا الموضوع، الجميع يتحدث عن العدالة المناخية، ولكن في الواقع، فإن العدالة المناخية هي أي شيء، ولكنها ليست مفهوما بسيطا».

العدالة المناخية متعددة الأوجه

وتابع: «إذا نظرنا إلى العدالة المناخية سنجدها متعددة الأوجه، وهناك العديد من المشاركين في تلك القضية، وقد يكون هناك بعض بعض التضارب بينهم»، مؤكدا أن العدالة المناخية تشمل العدالة نحو الفقراء والمستضعفين الذين لم يقوموا بشيء يذكر لزيادة مشكلة المناخ، وبالتالي فإننا نتحدث أيضا عن تقديم العدالة لمن قد يفقدون وظائفهم بسبب الانتقال إلى اقتصاد صفر كربون، وبالتالي يجب أن يتم تعويضهم».

وواصل: «نتحدث أيضا عن العدالة مع الطبيعة، والعدالة بين الأجيال وحق الأجيال القادمة في أن يكون لديها سلطة اتخاذ القرار الخاص بها وتحديد مصيرها، وهذا فيما يتعلق في مجال الدبلوماسية المناخية».