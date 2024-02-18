لقطات مذهلة للتاكسي الجوي.. ينقل الركاب بسرعة 160 كيلو مترا في الساعة (فيديو)

رأينا كثيرًا في أفلام الخيال العلمي مثل Starwars مدنا تحتوي على سيارات أجرة طائرة، تحلق في الهواء بسرعات عالية للغاية، ويبدو أن الأمر الذي كنا نصنفه بأنه خيال علمي على وشك أن يتحول إلى حقيقة، وقالت شركة «Joby Aviation» إنها ستنظم رحلات تاكسي جوية تجارية بحلول العام المقبل، حيث ظهرت لقطات مذهلة ستكون عليه التجربة للركاب، فسينتظرون في محطات تاكسي جوية قبل مغادرتها مثل المطارات الحالية.

تاكسي طائر بمحرك دفع رباعي يبدأ أولى رحلاته

أعلنت الشركة أيضًا أن تصميم سيارة التاكسي القابلة للطيران جاء بمحرك دفع بمروحة لتحمل طيارًا وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 198 ميلا في الساعة، وبهذه السرعة ستستغرق الرحلة من مدينة لأخرى مدة 10 دقائق فقط، بينما تستغرق الرحلة نحو 45 دقيقة بالسيارة العادية.

ذكر جوبن بيفيرت، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، أنه: «سعداء بإظهار قيمة السفر الجوي المستدامة للعالم، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تصدق للمستخدمين، ونشعر بالحماس لتمهيد الطريق لتوسيع خدماتنا مستقبلا»، وذلك كما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

محطات لاستقبال الركاب مثل محطات الطائرات

تعتبر سيارة التاكسي الجوي من نوع VTOL، وهو نوع من الطائرات القادرة على الانطلاق عموديًا في الهواء بدلاً من الحاجة إلى بناء سرعة على الأرض أولًا، وتتمتع سيارة الأجرة بمدى يصل إلى 100 ميل قبل أن تفرغ بطاريتها، يذكر أن سيارات الأجرة لدى جوبي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، ما يعني أنها لا تنبعث منها ملوثات سامة.

وبدأت الشركة في اختبار رحلاتها مع وجود طيار في ولاية كاليفورنيا في أكتوبر، وقد وقعت أيضًا اتفاقًا مع شركة التوصيل البريطانية سكايبورتس وحققت نجاحا كبيرا ساعدها على نشر خدماتها في دول أخرى

ويمكن للعملاء حجز رحلة في سيارة التاكسي الجوية عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة، وستتم إرسال تذكرتهم قبل عبورهم الحاجز في نقطة المغادرة، تمامًا مثل ما يحدث في المطارات الحالية، سيتم استقبال الركاب في صالات «محطات تاكسي جوية» قبل مغادرته.